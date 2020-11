Rapina in strada: preso il terzo della banda. Nei guai un giovane che riprese la scena (Di venerdì 27 novembre 2020) La Spezia, 27 novembre 2020 " Arrestato all'alba dagli investigatori della squadra mobile, anche il terzo autore della efferata Rapina nel Quartiere Umbertino nella notte del 22 ottobre. Ricordiamo ... Leggi su lanazione (Di venerdì 27 novembre 2020) La Spezia, 27 novembre 2020 " Arrestato all'alba dagli investigatorisquadra mobile, anche ilautoreefferatanel Quartiere Umbertino nella notte del 22 ottobre. Ricordiamo ...

News_24it : LATINA - Stuprata e rapinata in strada a Latina nella giornata contro la violenza sulle donne, fermato un tunisino.… - g_scotti1612 : @DaliaDaliaanfo Chi distorce la realtà andrebbe radiato! 'si citano omicidi random: tentativi di rapina finiti male… - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Città deserta per le restrizioni anti Covid-19, un 26enne aggredisce la sola donna in strada - NapoliToday : #Cronaca Città deserta per le restrizioni anti Covid-19, un 26enne aggredisce la sola donna in strada… - destro_il : Rapina in strada all'Isolotto: denunciato trio di giovani -

La Spezia, 27 novembre 2020 – Arrestato all'alba dagli investigatori della squadra mobile, anche il terzo autore della efferata rapina nel Quartiere Umbertino nella notte del 22 ottobre. Ricordiamo ch ...

Rapina e violenta una ragazza, arrestato un 25enne

Ha rapinato e violentato una ragazza. L’abuso è avvenuto a Latina mercoledì scorso, Giornata contro la Violenza sulle Donne e il responsabile, un 25enne tunisino, è stato arrestato oggi dalla polizia ...

