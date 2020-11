Raffaella Carrà: “Per colpa mia Maradona passò una notte in carcere” (Di venerdì 27 novembre 2020) Era il 1998 e la puntata di “Carramba! Che fortuna” registrava 13 milioni di spettatori. Raffaella Carrà aveva organizzato una carrambata per l’amico Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre scorso, per fargli rincontrare i compagni di squadra del Napoli con quali aveva vinto lo scudetto 86/87. Ma come è nata l’amicizia tra l’intramontabile star della televisione italiana e il più grande calciatore di tutti i tempi? Lo racconta lei stessa al Mattino: “La storia è lunga. L’ho conosciuto in Italia quando lo invitavo ai miei programmi, ma la prima volta è venuto lui da me ed è pure finito in prigione. Io cantavo in una grande arena a Buenos Aires. Era il 1979. Lui avrà avuto 18 anni. L’arena era piena, non c’era più posto, ma lui tentò comunque di entrare per ascoltarmi. Disse ai poliziotti: Non sapete chi sono io! Lessi questa ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020) Era il 1998 e la puntata di “Carramba! Che fortuna” registrava 13 milioni di spettatori.aveva organizzato una carrambata per l’amico Diego Armando, scomparso il 25 novembre scorso, per fargli rincontrare i compagni di squadra del Napoli con quali aveva vinto lo scudetto 86/87. Ma come è nata l’amicizia tra l’intramontabile star della televisione italiana e il più grande calciatore di tutti i tempi? Lo racconta lei stessa al Mattino: “La storia è lunga. L’ho conosciuto in Italia quando lo invitavo ai miei programmi, ma la prima volta è venuto lui da me ed è pure finito in prigione. Io cantavo in una grande arena a Buenos Aires. Era il 1979. Lui avrà avuto 18 anni. L’arena era piena, non c’era più posto, ma lui tentò comunque di entrare per ascoltarmi. Disse ai poliziotti: Non sapete chi sono io! Lessi questa ...

