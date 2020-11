Pierpaolo Fasano è ricoverato a causa del Covid-19 (Di venerdì 27 novembre 2020) Pierpaolo Fasano, professore in terapia intensiva a causa del Covid-19, manda un messaggio ai negazionisti. Professore 33enne in terapia intensiva per Covid: “Sono sano, ditelo a negazionisti” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 27 novembre 2020), professore in terapia intensiva adel-19, manda un messaggio ai negazionisti. Professore 33enne in terapia intensiva per: “Sono sano, ditelo a negazionisti” su Notizie.it.

Pierpaolo Fasano, professore di 33 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva dopo avere contratto il Covid-19: "Sono sano, ditelo ai negazionisti".

Coronavirus, il docente e speaker campano: “A 33 anni ho rischiato la vita”

"Questo virus ti annienta, ti priva di tutte le forze, ti fa sentire uno straccio. Febbre alta fino a 40 come se fossi in un forno, tosse continua, crampi allo stomaco, nausea, spossatezza, stanchezza ...

