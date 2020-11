“Papà…”. Addio a Maradona, il figlio Diego Jr. rompe il silenzio ed è un colpo al cuore (Di venerdì 27 novembre 2020) La scomparsa a 60 anni del campione di calcio di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, continua a tenere banco in tutto il mondo. Qualche ora fa il suo amico e agente Stefano Ceci, intervenuto a Radio Kiss Kiss, ha fatto alcune dichiarazioni drammatiche sul Pibe de Oro: “Adesso si sta parlando di quello che si poteva fare e quello che non si è fatto, ma Diego non è stato lasciato solo nelle ultime dodici ore, Diego è stato lasciato solo da una vita. Diego ha smesso di vivere quando è diventato Maradona”. E poi: “Diego si è lasciato andare, era stanco di vivere da un pezzo. Era un generoso, un uomo buono. Poche persone ne hanno conosciuto il lato più umano. Cosa gli è successo? Fino a due anni fa giocava ancora a calcio a Dubai. La relazione con Rocio sembrava gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) La scomparsa a 60 anni del campione di calcio di tutti i tempi,Armando, continua a tenere banco in tutto il mondo. Qualche ora fa il suo amico e agente Stefano Ceci, intervenuto a Radio Kiss Kiss, ha fatto alcune dichiarazioni drammatiche sul Pibe de Oro: “Adesso si sta parlando di quello che si poteva fare e quello che non si è fatto, manon è stato lasciato solo nelle ultime dodici ore,è stato lasciato solo da una vita.ha smesso di vivere quando è diventato”. E poi: “si è lasciato andare, era stanco di vivere da un pezzo. Era un generoso, un uomo buono. Poche persone ne hanno conosciuto il lato più umano. Cosa gli è successo? Fino a due anni fa giocava ancora a calcio a Dubai. La relazione con Rocio sembrava gli ...

DVD23690077 : RT @EBonaccorti: Addio @NicolodiDaria antica amica quasi gemella come le nostre figlie, la tua intensità ha pervaso ogni cosa, quando scriv… - EBonaccorti : Addio @NicolodiDaria antica amica quasi gemella come le nostre figlie, la tua intensità ha pervaso ogni cosa, quand… - Mediagol : Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “ Il papa celebra Diego, commozione per l’addio a Maradona. Covid, scoppia il ca… - LiveSicilia : “Il virus, l’addio a papà e le nuove forze”: la lotta del dj Nunzio - Majden3 : @mariland65 Mi spiace tanto per il tuo papà e per te, questo virus ci toglie la possibilità di stare accanto alle p… -

Ultime Notizie dalla rete : “Papà…” Addio Scontro Lega-Forza Italia: ecco perché Gianni Letta è diventato il «nemico» di Salvini Corriere della Sera