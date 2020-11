No agli spostamenti e negozi: cosa ci aspetta dal 4 dicembre (Di venerdì 27 novembre 2020) Luca Sablone Il governo concederà qualche allentamento, ma non intende mollare la linea del rigore. Dai ristoranti agli spostamenti: così può cambiare il nostro Natale Iniziano a delinearsi concretamente gli scenari in vista del prossimo Natale. Le direttive del governo verranno ufficialmente comunicate entro il 4 dicembre, quando entrerà in vigore il nuovo Dpcm che stabilirà le modalità di svolgimento delle festività di fine anno. Quella di oggi è una giornata molto importante per il premier Giuseppe Conte, già al lavoro per un "piano speciale" per il 25 dicembre: si aspetta che l'indice di trasmissibilità Rt scenda a 1 e spera che diverse Regioni attualmente situate nella fascia rossa passino all'arancione o al giallo. "Sarebbe un bel segnale", ha commentato. Comunque va chiarito che, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 27 novembre 2020) Luca Sablone Il governo concederà qualche allentamento, ma non intende mollare la linea del rigore. Dai ristoranti: così può cambiare il nostro Natale Iniziano a delinearsi concretamente gli scenari in vista del prossimo Natale. Le direttive del governo verranno ufficialmente comunicate entro il 4, quando entrerà in vigore il nuovo Dpcm che stabilirà le modalità di svolgimento delle festività di fine anno. Quella di oggi è una giornata molto importante per il premier Giuseppe Conte, già al lavoro per un "piano speciale" per il 25: siche l'indice di trasmissibilità Rt scenda a 1 e spera che diverse Regioni attualmente situate nella fascia rossa passino all'arancione o al giallo. "Sarebbe un bel segnale", ha commentato. Comunque va chiarito che, ...

TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Nuovo dpcm, dai centri commerciali agli spostamenti: ecco le ipotesi in campo - Virus1979C : No agli spostamenti tra Regioni, scuole chiuse per un altro mese: la linea del governo. (Corriere) - Gazzettino : Nuovo dpcm, dai centri commerciali agli spostamenti: ecco tutte le ipotesi in campo - mattinodinapoli : Nuovo dpcm, dai centri commerciali agli spostamenti: ecco tutte le ipotesi in campo - Jonas62712964 : RT @ilmessaggeroit: Nuovo dpcm, dai centri commerciali agli spostamenti: ecco le ipotesi in campo -