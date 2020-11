In Belgio restrizioni per tutte le feste: 'Una terza ondata Covid sarebbe ingestibile' (Di venerdì 27 novembre 2020) Lì non si scherza perché il virus ha picchiato duro; il Belgio mantiene in vigore le restrizioni anti-Coronavirus nel periodo natalizio: alle cene si potrà invitare una sola persona esterna, anche se ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 novembre 2020) Lì non si scherza perché il virus ha picchiato duro; ilmantiene in vigore leanti-Coronavirus nel periodo natalizio: alle cene si potrà invitare una sola persona esterna, anche se ...

Il premier Alexander de Croo sulla stretta sulle cene: "Anche a me sarebbe piaciuto cenare con mia sorella, i miei genitori o i miei suoceri, ma quest'anno non si potrà fare" ...

Natale ai tempi del Covid: tutte le misure e restrizioni in Europa

Il natale di quest’anno sarà certamente un po’ anomalo e molto diverso da quello a cui siamo abituati. Ecco tutte le misure annunciate o già attuate nei vari paesi europei.

Il premier Alexander de Croo sulla stretta sulle cene: "Anche a me sarebbe piaciuto cenare con mia sorella, i miei genitori o i miei suoceri, ma quest'anno non si potrà fare" ...Il natale di quest'anno sarà certamente un po' anomalo e molto diverso da quello a cui siamo abituati. Ecco tutte le misure annunciate o già attuate nei vari paesi europei.