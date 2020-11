Ecco perché dovresti mettere la carta stagnola sull’asse da stiro. Trucco infallibile! (Di venerdì 27 novembre 2020) Tra i lavori più odiati, da chi si occupa delle faccende domestiche, in cima alla lista c’è sicuramente il bucato e in particolar modo lo stirare, è un lavoro lungo e noioso che richiede di stare molte ore in piedi in posizioni scomode, una giornata dedicata a questa attività il più delle volte porta al mal di schiena. Considerando però che non si può proprio fare a meno di stirare almeno cerchiamo qualche trucchetto per impiegarci meno tempo, l’ultimo ci cambierà la vita! Il lavaggio Magari non ci abbiamo mai pensato, ma quando centrifughiamo a giri molto alti la nostra biancheria, inevitabilmente si stropiccia in modo molto marcato, questo ci porterà a fare molta più fatica quando andremo a stirarla. Per evitarlo abbassiamo i giri, piuttosto, se temiamo che la biancheria fatichi ad asciugare, dopo il lavaggio facciamo un altro ciclo di centrifuga ma al massimo a 800 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 27 novembre 2020) Tra i lavori più odiati, da chi si occupa delle faccende domestiche, in cima alla lista c’è sicuramente il bucato e in particolar modo lo stirare, è un lavoro lungo e noioso che richiede di stare molte ore in piedi in posizioni scomode, una giornata dedicata a questa attività il più delle volte porta al mal di schiena. Considerando però che non si può proprio fare a meno di stirare almeno cerchiamo qualche trucchetto per impiegarci meno tempo, l’ultimo ci cambierà la vita! Il lavaggio Magari non ci abbiamo mai pensato, ma quando centrifughiamo a giri molto alti la nostra biancheria, inevitabilmente si stropiccia in modo molto marcato, questo ci porterà a fare molta più fatica quando andremo a stirarla. Per evitarlo abbassiamo i giri, piuttosto, se temiamo che la biancheria fatichi ad asciugare, dopo il lavaggio facciamo un altro ciclo di centrifuga ma al massimo a 800 ...

