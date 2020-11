Dormire troppo fa male alla salute? La risposta è sorprendente (Di venerdì 27 novembre 2020) Dormire troppo fa male alla salute? Se stai leggendo queste righe, sicuramente ti poni questa domanda. Perfetto: nelle prossime righe di questo articolo, puoi trovare alcune preziose informazioni in merito. Dormire troppo: gli effetti sulla salute Il sonno è un elisir di salute. Come in tutte le altre cose, però, non bisogna esagerare. Dormire più di 9/10 ore al giorno – parliamo di un’abitudine consolidata e non della dormita del week end – è infatti rischioso per la salute, in particolare per quella di due organi del nostro corpo. Il primo è il cervello. A detta di diverse testimonianze scientifiche, tra le quali è possibile citare gli studi condotti da alcuni esperti dell’Università di Boston, ... Leggi su giornal (Di venerdì 27 novembre 2020)fa? Se stai leggendo queste righe, sicuramente ti poni questa domanda. Perfetto: nelle prossime righe di questo articolo, puoi trovare alcune preziose informazioni in merito.: gli effetti sullaIl sonno è un elisir di. Come in tutte le altre cose, però, non bisogna esagerare.più di 9/10 ore al giorno – parliamo di un’abitudine consolidata e non della dormita del week end – è infatti rischioso per la, in particolare per quella di due organi del nostro corpo. Il primo è il cervello. A detta di diverse testimonianze scientifiche, tra le quali è possibile citare gli studi condotti da alcuni esperti dell’Università di Boston, ...

E se anche dormire troppo facesse male? La realtà è che se si ha l'abitudine di dormire oltre 9 ore al giorno potrebbero esserci conseguenze importanti ...

