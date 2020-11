Curva sotto osservazione. Palazzo Chigi attende i dati dell’ultimo monitoraggio. Mentre l’Ue studia regole comuni per il Natale (Di venerdì 27 novembre 2020) “Sono ore impegnative, eravamo a consulto con i nostri esperti, per valutare insieme la Curva epidemiologica, l’evoluzione della situazione, e gli scenari prossimi futuri. Oggi è venerdì e come sapete c’è il monitoraggio settimanale. Nel pomeriggio avremo delle novità”. E’ quanto ha annunciato, questa mattina, il premier Giuseppe Conte, a margine della riunione con i capi delegazione della maggioranza e i vertici dell’Istituto superiore di Sanità e il Consiglio superiore di Sanità. Il Governo attende, dunque, gli ultimi dati sull’evoluzione della seconda ondata dell’epidemia per decidere se allentare o meno le misure di contenimento. Intanto, Mentre Palazzo Chigi lavora a un nuovo Dpcm in vista delle festività natalizie, la prossima settimana la Commissione Ue ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 27 novembre 2020) “Sono ore impegnative, eravamo a consulto con i nostri esperti, per valutare insieme laepidemiologica, l’evoluzione della situazione, e gli scenari prossimi futuri. Oggi è venerdì e come sapete c’è ilsettimanale. Nel pomeriggio avremo delle novità”. E’ quanto ha annunciato, questa mattina, il premier Giuseppe Conte, a margine della riunione con i capi delegazione della maggioranza e i vertici dell’Istituto superiore di Sanità e il Consiglio superiore di Sanità. Il Governo, dunque, gli ultimisull’evoluzione della seconda ondata dell’epidemia per decidere se allentare o meno le misure di contenimento. Intanto,lavora a un nuovo Dpcm in vista delle festività natalizie, la prossima settimana la Commissione Ue ...

Ultime Notizie dalla rete : Curva sotto Conte: "Riaprire scuole appena curva contagi sotto controllo" Adnkronos Coronavirus, Guerra (Oms): "Segnali positivi ma no affollamenti come a Napoli"

Gli affollamenti nelle strade visti in questi giorni potrebbero portare ad una recrudescenza della curva. Lo ha paventato direttore aggiunto dell'Oms e membro del Cts, durante una lectio magistralis a ...

Covid e assembramenti tifosi, Guerra (Oms): «Mi auguro che non ci sia una recrudescenza della curva»

Polemica sulla folla scesa in strada a Napoli. Calderoli (Lega): «Ma le regole della zoma rossa non valgono in Campania?» ...

Gli affollamenti nelle strade visti in questi giorni potrebbero portare ad una recrudescenza della curva. Lo ha paventato direttore aggiunto dell'Oms e membro del Cts, durante una lectio magistralis a ...

Polemica sulla folla scesa in strada a Napoli. Calderoli (Lega): «Ma le regole della zoma rossa non valgono in Campania?» ...