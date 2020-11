A che punto sono le indagini sulla morte di Giulio Regeni (Di venerdì 27 novembre 2020) Due testimoni avrebbero visto agenti dei servizi segreti egiziani rapire il ricercatore italiano, che sarebbe stato poi stato portato in due diverse caserme, torturato e ucciso Leggi su ilpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Due testimoni avrebbero visto agenti dei servizi segreti egiziani rapire il ricercatore italiano, che sarebbe stato poi stato portato in due diverse caserme, torturato e ucciso

francescacheeks : Non esiste una violenza giustificabile, non esiste una violenza per cui possa esserci un’opinione. La violenza è sb… - Avvenire_Nei : Il punto. Maradona non morirà mai per davvero. Il bambino infinito a cui essere grati - PiazzapulitaLA7 : Siamo quasi a dicembre e in Lombardia mancano ancora i vaccini antinfluenzali per le categorie over 65 e a rischio,… - illflytothemoon : @HxGOLDVN Io ad esempio sto puntando sullo studio e sul recupero del mese di scuola che ho saltato e sono ad ottimo… - pazio93 : RT @gippu1: Kusturica (che non amo particolarmente) centra in effetti il punto: CR7 tiene talmente tanto a esibirsi come un uomo senza dife… -

Ultime Notizie dalla rete : che punto DPCM Natale, incontro Governo-Regioni: a che punto siamo? Teleborsa Chrissy Teigen sta con Meghan Markle: «Rivelare il dolore di un aborto è d'aiuto»

La modella, che ha perso un bambino lo scorso ottobre, si è scagliata duramente contro un hater che ha attaccato la duchessa di Sussex per aver raccontato, in un saggio sul «New York Times», il dramma ...

Prezzi e caratteristiche del Model Year 2021

La crossover torinese si aggiorna con il nuovo allestimento Cult e con una gamma di motori benzina e diesel omologati Euro 6D ...

La modella, che ha perso un bambino lo scorso ottobre, si è scagliata duramente contro un hater che ha attaccato la duchessa di Sussex per aver raccontato, in un saggio sul «New York Times», il dramma ...La crossover torinese si aggiorna con il nuovo allestimento Cult e con una gamma di motori benzina e diesel omologati Euro 6D ...