Via libera allo scostamento di bilancio, in questa foto il "nuovo" centrodestra. Ora Conte resta senza scudo (Di giovedì 26 novembre 2020) Niente alibi al governo di Giuseppe Conte. Il Parlamento vota compatto il quinto scostamento di bilancio da 8 miliardi, anche con il Sì del centrodestra unito. All'annuncio di voto favorevole di Silvio Berlusconi e Forza Italia, è arrivato anche il via libera di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che hanno però atteso fino all'ultimo per vedere il testo del governo. Il primo a esultare nel centrodestra è il forzista Renato Brunetta: "Con il voto unanime al quinto scostamento oggi la Camera rappresenta l'Italia unita e coesa contro la pandemia. Una bella pagina della storia". A chi sospetta di possibili inciuci tra Forza Italia e la maggioranza, in nome del "dialogo", l'ex ministro però ricorda questo: "centrodestra unito a favore del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Niente alibi al governo di Giuseppe. Il Parlamento vota compatto il quintodida 8 miliardi, anche con il Sì delunito. All'annuncio di voto favorevole di Silvio Berlusconi e Forza Italia, è arrivato anche il viadi Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che hanno però atteso fino all'ultimo per vedere il testo del governo. Il primo a esultare nelè il forzista Renato Brunetta: "Con il voto unanime al quintooggi la Camera rappresenta l'Italia unita e coesa contro la pandemia. Una bella pagina della storia". A chi sospetta di possibili inciuci tra Forza Italia e la maggioranza, in nome del "dialogo", l'ex ministro però ricorda questo: "unito a favore del ...

Ultime Notizie dalla rete : Via libera La Via Libera: l'informazione con parole diverse per pensieri nuovi ConMagazine.it Scostamento di bilancio, ok della Camera con 552 sì, nessun voto contrario

Il via libera al termine di una mattinata in cui era arrivato anche il sì di Silvio Berlusconi che ha poi trainato tutto il centrodestra ...

Spostamenti tra Regioni nel nuovo Dpcm di Natale, allo studio regole più severe anche in zona gialla

Rimane da capire in che modalità evitare quanto accaduto quest'estate, quando il via libera alla mobilità ha favorito l'aumento dei contagi e lo scoppio di nuovi focolai. Molto probabilmente, visto ...

