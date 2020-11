Usa2020, numeri da record: Biden-Harrison oltre 80mln di voti, solo 6 mln in meno per Trump (Di giovedì 26 novembre 2020) Cifre che certificano la storica affluenza di queste Presidenziali: 66,7%, mai così alta dal lontano 1900. Il tycoon continua intanto la sua battaglia contro il conteggio dei voti Leggi su tg.la7 (Di giovedì 26 novembre 2020) Cifre che certificano la storica affluenza di queste Presidenziali: 66,7%, mai così alta dal lontano 1900. Il tycoon continua intanto la sua battaglia contro il conteggio dei

