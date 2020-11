Ultime Notizie Roma del 26-11-2020 ore 08:10 (Di giovedì 26 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è morto Maradona e perde la sua sorella aveva 60 anni ha subito un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di tigre vicino a Buenos Aires dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla festa di qualche settimana fa ho chiamati tre giorni di lutto nazionale in Argentina lutto cittadino anche a Napoli scuola sindaci e le amministrazioni e riapriamo ma in sicurezza decaro il presidente dell’anci massima e unitaria disponibilità ma anche nodi da sciogliere orari scaglionati trasporti protocolli sanitari connessioni per dda secondo L’ultimo bollettino del Ministero della Salute nelle Ultime 24 ore si registrano 25853 nuovi casi tamponi sono stati 230 mila sette le vittime 722i guariti 31819 nelle Ultime 24 orenuovi casi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è morto Maradona e perde la sua sorella aveva 60 anni ha subito un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di tigre vicino a Buenos Aires dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla festa di qualche settimana fa ho chiamati tre giorni di lutto nazionale in Argentina lutto cittadino anche a Napoli scuola sindaci e le amministrazioni e riapriamo ma in sicurezza decaro il presidente dell’anci massima e unitaria disponibilità ma anche nodi da sciogliere orari scaglionati trasporti protocolli sanitari connessioni per dda secondo L’ultimo bollettino del Ministero della Salute nelle24 ore si registrano 25853 nuovi casi tamponi sono stati 230 mila sette le vittime 722i guariti 31819 nelle24 orenuovi casi ...

