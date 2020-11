Torquati-Chirizzi | ancora problemi con caldaia via Brembio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 novembre 2020) Roma – “Da anni ormai denunciamo iche puntualmente si presentano all’inizio della stagione invernale della ormai ‘famosa’della scuola di Via.” “Lo abbiamo fatto ieri attraverso una nota, come lo scorso anno con una interrogazione e una commissione nella quale, oltre ad aver appreso dall’Assessore alla scuola del nostro Municipio di dover andare a protestare al Comune di Roma, ci era stata assicurata la riparazione ed anche la successiva sostituzione dellao la sostituzione del combustibile obsoleto.” “Oggi per l’ennesima volta ci sono arrivate le segnalazioni del malfunzionamento dei riscaldamenti e della scuola che risulta completamente al freddo. Si deve porre fine a questa indecorosa vicenda. Non ci sono piu’ scuse.” “Non ci sono piu’ i margini per dire che e’ colpa di ‘quelli di ...