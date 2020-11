“Sono una mamma single”. Detto Fatto, dopo la sospensione del programma parla Bianca Guaccero. E quello che dice arriva dritto al cuore (Di giovedì 26 novembre 2020) L’ultima puntata di Detto Fatto, prevista alle 15.50 dopo il Question Time, non è andata in onda. Oramai lo sanno tutti: al suo posto, il film “Coroner”. La decisione drastica è stata presa dall’ad Fabrizio Salini “in attesa che si studi una programmazione che rispecchi una linea editoriale adeguata al messaggio del servizio pubblico”, spiegano le agenzie. La puntata del factual show condotto da Bianca Guaccero è saltata subito dopo il caso scoppiato in mattinata per il tutorial andato in onda ieri pomeriggio sulla “spesa sexy”. Una valanga di polemiche ha travolto la trasmissione di Rai2, proprio nel giorno dedicato alla battaglia contro la violenza sulle donne. Ora, dopo le polemiche scoppiate, su Instagram, ecco le scuse della conduttrice ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) L’ultima puntata di, prevista alle 15.50il Question Time, non è andata in onda. Oramai lo sanno tutti: al suo posto, il film “Coroner”. La decisione drastica è stata presa dall’ad Fabrizio Salini “in attesa che si studi unazione che rispecchi una linea editoriale adeguata al messaggio del servizio pubblico”, spiegano le agenzie. La puntata del factual show condotto daè saltata subitoil caso scoppiato in mattinata per il tutorial andato in onda ieri pomeriggio sulla “spesa sexy”. Una valanga di polemiche ha travolto la trasmissione di Rai2, proprio nel giorno dedicato alla battaglia contro la violenza sulle donne. Ora,le polemiche scoppiate, su Instagram, ecco le scuse della conduttrice ...

RaiTre : 'Io non sono proprietà di nessuno. Nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto. L'onore lo perde… - GiannaNannini : Ci sono giocatori e giocatori, ma tu Diego sei una divinità del calcio, un essere umano che ha regalato emozioni a… - frankgabbani : È semplicemente assurdo che debba esistere una giornata contro la violenza sulle donne, perché è semplicemente assu… - FranMic94 : @massimonava50 Se questo è il livello scolastico medio delle persone che sono a favore di lockdown e mascherine, e… - alicexvol6 : io mi devo fare schifo? mi devo fare schifo per che cosa? perché mi sono incazzata in quanto invalidata da una fras… -

