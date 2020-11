Nuovo Dpcm, nessun via libera: la stretta del Governo (Di giovedì 26 novembre 2020) Cresce l’attesa per scoprire quali saranno le restrizioni per il periodo estivo Non si può rischiare un via libera o un ammorbidimento delle misure restrittive proprio ora che iniziano a vedersi, in Italia, i primi effetti delle ultime imposizioni attuate dal Governo. Da settimane, così si susseguono notizie su quelli che potranno essere i provvedimenti che verranno introdotti nel periodo natalizio e dal Nuovo Dpcm. Leggi anche: Dpcm di dicembre: incognita spostamenti. Vietati fino al 20 dicembre? È chiaro che non ci potrà essere un via liberi tutti e che sarà un dicembre diverso. Secondo Repubblica solo dal 3 dicembre si andrà a rivedere la suddivisione in aree del paese, quando il ministro della Salute Roberto Speranza dovrà presentare la situazione epidemiologica e il piano vaccini. Quello che si ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Cresce l’attesa per scoprire quali saranno le restrizioni per il periodo estivo Non si può rischiare un viao un ammorbidimento delle misure restrittive proprio ora che iniziano a vedersi, in Italia, i primi effetti delle ultime imposizioni attuate dal. Da settimane, così si susseguono notizie su quelli che potranno essere i provvedimenti che verranno introdotti nel periodo natalizio e dal. Leggi anche:di dicembre: incognita spostamenti. Vietati fino al 20 dicembre? È chiaro che non ci potrà essere un via liberi tutti e che sarà un dicembre diverso. Secondo Repubblica solo dal 3 dicembre si andrà a rivedere la suddivisione in aree del paese, quando il ministro della Salute Roberto Speranza dovrà presentare la situazione epidemiologica e il piano vaccini. Quello che si ...

