Maradona, Bilardo non sa ancora che è morto: ecco perché (Di giovedì 26 novembre 2020) La morte di Maradona ha fermato il mondo , ma qualcuno ancora non lo sa. E non è destinato a saperlo. Si tratta di Carlos Bilardo, leggenda d'Argentina, 82 anni. Ha vinto il Mondiale nel 1986 con ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 26 novembre 2020) La morte diha fermato il mondo , ma qualcunonon lo sa. E non è destinato a saperlo. Si tratta di Carlos, leggenda d'Argentina, 82 anni. Ha vinto il Mondiale nel 1986 con ...

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Bilardo C'è una persona al mondo che non sa della morte di Maradona. E nessuno ha il coraggio di dargli la notizia

C'è una persona, probabilmente una delle poche al mondo, che ancora non sa che Diego Armando Maradona è morto. Nessuno ha il coraggio di dare la notizia a Carlos ...

