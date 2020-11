La missione di Netanyahu in Arabia Saudita rischia di essere controproducente (Di giovedì 26 novembre 2020) Il 22 novembre scorso il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, accompagnato dal direttore del Mossad Yossi Cohen, ha incontrato nella città Saudita di Neom il principe ereditario Mohammad bin Salman. L’incontro si è svolto nell’ambito della visita in Arabia Saudita del segretario di Stato USA Mike Pompeo e sotto gli auspici dello stesso presidente Trump, che avrebbe insistito per un incontro de visu nell’intento di spingere in direzione di un’accelerazione nei colloqui regionali lanciati lo scorso settembre Una visita segreta e riservata, di fatto negata dai sauditi e taciuta dagli israeliani, sebbene confermata tanto dal ministro dell’istruzione di Tel Aviv, Yoav Gallant, quanto dalla curiosa circostanza del fatto che il volo – effettuato sul jet privato dell’imprenditore Udi Angel – sarebbe stato addirittura ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Il 22 novembre scorso il primo ministro israeliano Benjamin, accompagnato dal direttore del Mossad Yossi Cohen, ha incontrato nella cittàdi Neom il principe ereditario Mohammad bin Salman. L’incontro si è svolto nell’ambito della visita indel segretario di Stato USA Mike Pompeo e sotto gli auspici dello stesso presidente Trump, che avrebbe insistito per un incontro de visu nell’intento di spingere in direzione di un’accelerazione nei colloqui regionali lanciati lo scorso settembre Una visita segreta e riservata, di fatto negata dai sauditi e taciuta dagli israeliani, sebbene confermata tanto dal ministro dell’istruzione di Tel Aviv, Yoav Gallant, quanto dalla curiosa circostanza del fatto che il volo – effettuato sul jet privato dell’imprenditore Udi Angel – sarebbe stato addirittura ...

