Inter-Real, Conte: "Abbiamo sentito troppo la partita, ma non dobbiamo abbatterci"

Milano, 26 novembre 2020 " Ora la corsa dell'I nter è appesa a un filo e soprattutto va fatta sul Borussia Moechengladbach . I nerazzurri, dopo la sconfitta con il Madrid, sono ultimissimi nel girone ...

