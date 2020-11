Il commovente ricordo di un giovane tifoso di Maradona: “Hai messo a sedere un mondo intero” (Di giovedì 26 novembre 2020) Tra le tante segnalazioni sui messaggi di cordoglio arrivate in redazione, spunta il commovente ricordo personale di un giovane fan di Maradona. Sono parole che rievocano un momento molto speciale: i pochi minuti del suo incontro magico con il leggendario campione argentino, proprio lui, Diego, il supereroe con una calamita al posto dei piedi e un universo al posto del cuore.Per i giovani campioni Diego Armando Maradona è da sempre e per sempre una stella polare, e probabilmente le parole che meglio descrivono il fenomeno argentino si sintetizzano nel ricordo di Vasco Rossi: “Incantatore di palloni”. Ebbene era il 27 febbraio 2013 quando Maradona visitò nuovamente la sua Napoli per una conferenza stampa tenutasi presso la storica Sala Masaniello (dove pare sia avvenuto ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Tra le tante segnalazioni sui messaggi di cordoglio arrivate in redazione, spunta ilpersonale di unfan di. Sono parole che rievocano un momento molto speciale: i pochi minuti del suo incontro magico con il leggendario campione argentino, proprio lui, Diego, il supereroe con una calamita al posto dei piedi e un universo al posto del cuore.Per i giovani campioni Diego Armandoè da sempre e per sempre una stella polare, e probabilmente le parole che meglio descrivono il fenomeno argentino si sintetizzano neldi Vasco Rossi: “Incantatore di palloni”. Ebbene era il 27 febbraio 2013 quandovisitò nuovamente la sua Napoli per una conferenza stampa tenutasi presso la storica Sala Masaniello (dove pare sia avvenuto ...

