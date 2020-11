GF Vip, ora è tutto chiaro: i nomi di chi resta e chi esce. E quando possono abbandonare la casa (Di giovedì 26 novembre 2020) “È tutto il giorno che i ragazzi del GF Vip entrano ed escono dal confessionale e poi bisbligliano tra loro per scambiarsi opinioni su cosa succede. Questo ha comportato tanti cambi di regia durante la giornata e belle censure. Tra una censura e l’altra però si è captato qualcosa ovvero che sono stati tutti chiamati dagli agenti incaricati dei contratti e li hanno tranquillizzati”, si legge sul portale Vicolo delle News. “Da ciò che riferisce Francesco a Tommaso, ciò che faranno dopo il 4 dicembre, la data considerata finale dal primo contratto stipulato, non sarà mai considerato abbandono. Si percepisce che abbiano detto ai ragazzi di stare sereni, arrivare fino al 4 e poi decideranno cosa fare, se dopo tale data decideranno comunque di tornarsene a casa non gli verrà applicata nessuna penale”. Ma quando usciranno effettivamente i ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 26 novembre 2020) “Èil giorno che i ragazzi del GF Vip entrano ed escono dal confessionale e poi bisbligliano tra loro per scambiarsi opinioni su cosa succede. Questo ha comportato tanti cambi di regia durante la giornata e belle censure. Tra una censura e l’altra però si è captato qualcosa ovvero che sono stati tutti chiamati dagli agenti incaricati dei contratti e li hanno tranquillizzati”, si legge sul portale Vicolo delle News. “Da ciò che riferisce Francesco a Tommaso, ciò che faranno dopo il 4 dicembre, la data considerata finale dal primo contratto stipulato, non sarà mai considerato abbandono. Si percepisce che abbiano detto ai ragazzi di stare sereni, arrivare fino al 4 e poi decideranno cosa fare, se dopo tale data decideranno comunque di tornarsene anon gli verrà applicata nessuna penale”. Mausciranno effettivamente i ...

