GF Vip | Enock fa preoccupare tutti | “Devo uscire | non sto bene” Intervengono gli amici della Casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 novembre 2020) Da quando i vipponi di Alfonso Signorini hanno saputo del prolungamento del programma insi respira tutt’altra atmosfera. Il GF Vip non finirà il prossimo 4 dicembre, giornoscadenza del contratto dei concorrenti, e nemmeno qualche giorno dopo, come sospettavano alcuni inquilini che avevano subodorato una novità in tal senso. La porta rossa si chiuderà definitivamente l’8 febbraio 2021 e, prossimamente, è previsto l’ingresso di altri vip o presunti tali. Uno, parola di Signorini, è uno sportivo. Durante una diretta del format GF Vip Party con Annie Mazzola e Awed, il conduttore ha rivelato dei dettagli di uno dei concorrenti che entreranno nellapiù spiata d’Italia. Si tratta di uno sportivo a livello agonistico che non ha mai nascosto la sua omosessualità. (Continua dopo la foto) Signorini ha anche precisato che, ...