Detto Fatto, Bianca Guaccero si scusa per il tutorial sotto accusa (Di giovedì 26 novembre 2020) Il tutorial sulla spesa perfetta in tacchi a spillo, messo sotto accusa dall’opinione pubblica ma soprattutto dagli utenti della rete perché considerato sessista, ha dato vita ad una polemica non indifferente. I vertici della Rai hanno deciso di sospendere momentaneamente il programma a causa di quello che è andato in onda, un numero non divertente ma soprattutto offensivo. Bianca Guaccero, conduttrice del programma, ha deciso di rompere il silenzio provando a spiegare cosa è successo. La conduttrice si è scusata pubblicamente e si è assunta tutte le responsabilità sull’accaduto. Bianca ha pubblicato un post su Instagram dove afferma tutto il suo dispiacere per la superficialità, su come è stata gestita la cosa. Si schiera dalla parte delle donne e rivendica di aver ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Ilsulla spesa perfetta in tacchi a spillo, messodall’opinione pubblica ma soprattutto dagli utenti della rete perché considerato sessista, ha dato vita ad una polemica non indifferente. I vertici della Rai hanno deciso di sospendere momentaneamente il programma a causa di quello che è andato in onda, un numero non divertente ma soprattutto offensivo., conduttrice del programma, ha deciso di rompere il silenzio provando a spiegare cosa è successo. La conduttrice si èta pubblicamente e si è assunta tutte le responsabilità sull’accaduto.ha pubblicato un post su Instagram dove afferma tutto il suo dispiacere per la superficialità, su come è stata gestita la cosa. Si schiera dalla parte delle donne e rivendica di aver ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - CriSCat76 : RT @stanzaselvaggia: Perché ambire alle passerelle di Prada quando puoi sfilare nel reparto freschi? - arch_ts : RT @anis_epis: Sospeso il programma di Rai Due “Detto Fatto” dopo il criticato “tutorial” per fare la spesa. Avviata istruttoria per accer… -