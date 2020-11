Black Friday Amazon, le migliori offerte (Di giovedì 26 novembre 2020) I giornalisti de L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finaleQuarantotto ore di offerte irripetibili: arriva al culmine, giovedì e venerdì, la settimana del Black Friday su Amazon. Saranno due giorni di shopping declinati su diverse categorie di prodotto: dall’elettronica alla casa, moda e bellezza. Tante le offerte anche dalle PMI, le piccole medie imprese: 14mila sono le aziende italiane che hanno raggiunto oltre 500 milioni di euro di vendite all’estero nel 2019. Poi ci sono prodotti di artigianato nelle vetrine Made in Italy e Amazon Homemade, e prodotti ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 novembre 2020) I giornalisti de L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finaleQuarantotto ore diirripetibili: arriva al culmine, giovedì e venerdì, la settimana delsu. Saranno due giorni di shopping declinati su diverse categorie di prodotto: dall’elettronica alla casa, moda e bellezza. Tante leanche dalle PMI, le piccole medie imprese: 14mila sono le aziende italiane che hanno raggiunto oltre 500 milioni di euro di vendite all’estero nel 2019. Poi ci sono prodotti di artigianato nelle vetrine Made in Italy eHomemade, e prodotti ...

