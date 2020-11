Baldur's Gate III sta per ricevere una patch che cancellerà i progressi dei giocatori (Di giovedì 26 novembre 2020) Sembra che i giocatori di Baldur's Gate 3 che hanno accumulato dozzine di ore potrebbero perderle a causa del prossimo aggiornamento. Lo sviluppatore di Baldur's Gate 3 Larian ha delineato i piani per la prossima patch del gioco, provvisoriamente intitolata patch 3. L'aggiornamento sarà il primo a apportare effettivamente modifiche alla storia del gioco. Sfortunatamente, ciò significa che i salvataggi precedenti potrebbero non essere compatibili con il gioco dopo l'installazione della patch 3. Questo potrebbe essere il caso di altre patch future, poiché Larian vede questa evoluzione come parte del processo di accesso anticipato. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 26 novembre 2020) Sembra che idi's3 che hanno accumulato dozzine di ore potrebbero perderle a causa del prossimo aggiornamento. Lo sviluppatore di's3 Larian ha delineato i piani per la prossimadel gioco, provvisoriamente intitolata3. L'aggiornamento sarà il primo a apportare effettivamente modifiche alla storia del gioco. Sfortunatamente, ciò significa che i salvataggi precedenti potrebbero non essere compatibili con il gioco dopo l'installazione della3. Questo potrebbe essere il caso di altrefuture, poiché Larian vede questa evoluzione come parte del processo di accesso anticipato. Leggi altro...

Sembra che i giocatori di Baldur's Gate 3 che hanno accumulato dozzine di ore potrebbero perderle a causa del prossimo aggiornamento. Lo sviluppatore di Baldur's Gate 3 Larian ha delineato i piani per ...

La patch 3 cambierà la storia di Baldur's Gate 3 pertanto i vostri salvataggi non saranno compatibili. Ad ottobre vi avevamo rivelato che i salvataggi della versione in Early Access di Baldur’s Gate 3 ...

