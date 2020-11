Violenza sulle donne, 91 vittime di femminicidio nel 2020: aumento di casi durante la pandemia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sono state 91 le donne vittime di omicidio e il 2020 non è ancora terminato. Nella giornata contro la Violenza sulle donne si fanno i conti con una difficile e dolorosa realtà: i femminicidi. La pandemia, la convivenza forzata e il lockdown hanno peggiorato la situazione. Violenza sulle donne, 91 vittime di femminicidio nel 2020: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sono state 91 ledi omicidio e ilnon è ancora terminato. Nella giornata contro lasi fanno i conti con una difficile e dolorosa realtà: i femminicidi. La, la convivenza forzata e il lockdown hanno peggiorato la situazione., 91dinel: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

