Serie A femminile | la classifica dei primi tempi

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il calcio è uno sport in cui le partite, si sa, durano 90 minuti. Un semplice e ovvio dato di fatto, che però racchiude in sé, metaforicamente, la bellezza e in parte il senso di questo sport. Anche nell’ultimo di quei 90 minuti, anche nell’ultimo secondo di una sfida, può arrivare l’episodio decisivo che cambia la storia di una stagione, che può salvarla o comprometterla, premiando una squadra che magari nel resto della partita non ha dato il meglio di sé o vanificando quanto di buono fatto vedere negli altri 89 minuti. È troppo semplice però parlare di fortuna o sfortuna. Quell’ultimo minuto vale esattamente come gli altri 89, e la differenza tra il meritare oppure no di portare a casa un risultato consiste nell’essere concentrati in ogni momento della partita, e ciò, sia per il calcio maschile che per quello, vale tanto per laA come ...