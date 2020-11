Pirlo: «Juve, quanti errori. Morata? Un top» (Di mercoledì 25 novembre 2020) INVIATO A TORINO - Andrea Pirlo tesse le lodi di Alvaro Morata, ma non della Juventus che ha battuto per 2-1 il Ferencvaros e si è qualificata con due turni d'anticipo agli ottavi di Champions League. ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 25 novembre 2020) INVIATO A TORINO - Andreatesse le lodi di Alvaro, ma non dellantus che ha battuto per 2-1 il Ferencvaros e si è qualificata con due turni d'anticipo agli ottavi di Champions League. ...

juventusfc : Le parole del Mister e di Tek, qui ?? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e di @13Szczesny13 ?? LIVE su @JuventusTV ??… - capuanogio : Alla fine il tanto criticato #Danilo sta tornando utile a #Pirlo e alla #Juve come un coltellino svizzero - SergioFiscion : @thecaprissimo @Pirlo_official @juventus Arthur non è da Juve adesso ok - JuventusUn : “Ma che fa? Ha sbagliato tutto!”: duro attacco di #Pirlo ad un giocatore della #Juve! ECCO CHI?? -