Picco seconda ondata coronavirus: quando potrebbe avvenire?

seconda ondata coronavirus – il termine "seconda ondata" è usato più che altro per motivi di semplificazione: serve a descrivere la nuova impennata di contagi seguita al calo estivo e al precedente lockdown generale. Detto ciò, quando sembra più probabile il Picco di questo nuovo aumento di nuovi positivi?

seconda ondata coronavirus: più che Picco una serie di picchi

Il virologo dell'Università di Milano Lorenzo Pregliasco in un'intervista di qualche giorno fa all'agenzia di stampa AdnKronos ha dichiarato che "Non ci sarà un Picco: grazie alle misure adottate e al ..."

Pochi test (3.869), meno contagi (980), una percentuale di positivi (25,3% sulla mole quotidiana di tamponi) che però s'impenna, il bilancio dei decessi ancora allarmante (40). La ...

Il 72,5% degli infortuni avvenuti nel 2020 ha riguardato donne FIRENZE — La seconda ondata dell'epidemia di Covid si ... L'aumento ha riguardato tutte le province ma con picchi a Firenze e Prato in ...

