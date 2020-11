Padova | uomo uccide la moglie con una coltellata al petto

(Di mercoledì 25 novembre 2020), 25 novembre 2020 - Undi 40 anni ha ucciso lacon unaal, ferendola da parte a parte. L'omicidio è avvenuto a Cadoneghe, in provincia di, proprio nel giorno ...

Padova, 25 novembre 2020 - Un uomo di 40 anni ha ucciso la moglie con una coltellata al petto, ferendola da parte a parte. L'omicidio è avvenuto a Cadoneghe, in provincia di Padova, proprio nel giorno ...L’uomo è un quarantenne, la donna l’aveva già denunciato per violenza in passato ma poi aveva ritrattato. I tre figli sono stati affidati a un’amica della famiglia ...