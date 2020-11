Maradona: è morta la leggenda del calcio (Di mercoledì 25 novembre 2020) Da pochissimo è stata data la notizia dall’argentina Digo Armando Maradona è morto. Si è spento a causa di un arresto cardiaco all’età di 60 anni. Adesso tutto il mondo del calcio e dello sport è in lutto e saluta una leggenda. Oggi il mondo dice addio ad una delle più grandi leggende di sempre Diego Armando Maradona ci ha lasciati a causa di un arresto cardiorespiratorio. L’ex calciatore Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 25 novembre 2020) Da pochissimo è stata data la notizia dall’argentina Digo Armandoè morto. Si è spento a causa di un arresto cardiaco all’età di 60 anni. Adesso tutto il mondo dele dello sport è in lutto e saluta una. Oggi il mondo dice addio ad una delle più grandi leggende di sempre Diego Armandoci ha lasciati a causa di un arresto cardiorespiratorio. L’ex calciatore Articolo completo: dal blog SoloDonna

_gryffindorteam : @mrshevrondalee Va beh ma posso capire che per chi sia appassionato di calcio sia triste. Sono dispiaciuti per Mara… - pariesipari : È comme si' fosse morta Mamma'! #Maradona #d10s - GiuseppeMatarr4 : È morta la sregolatezza che tutti sappiamo genialità calcistica. È bello ricordare le sue immense imprese sportive… - Federicaffff : Addio Dios, oggi con te è morta Napoli. Ci hai fatto toccare il Paradiso, adesso tu sei lì e fai sognare gli Angeli… - losaichecipenso : non c’è bisogno di fare polemica su una persona appena morta, maradona è stato una leggenda del calcio PERIODT è ov… -