Mads Mikkelsen: "In Hannibal 4 vorrei che ci fosse Buffalo Bill" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mads Mikkelsen ha parlato della possibilità di realizzare Hannibal 4 ed ha svelato quale sarebbe il suo desiderio riguardo il personaggio di Buffalo Bill, reso celebre da Il Silenzio degli Innocenti. Dopo il successo ritrovato grazie a Netflix, Hannibal potrebbe tornare con una quarta stagione. Ci crede l'ideatore Bryan Fuller e ci spera anche il protagonista Mads Mikkelsen che di recente ha ammesso di sognare la presenza del serial killer Buffalo Bill. Sono trascorsi cinque anni da quando è andata in onda la terza ed ultima stagione di Hannibal, serie tv sviluppata per NBC da Bryan Fuller. Con l'aggiunta degli episodi nel catalogo americano di Netflix, lo show ha conquistato nuovi fan che, a questo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 novembre 2020)ha parlato della possibilità di realizzare4 ed ha svelato quale sarebbe il suo desiderio riguardo il personaggio di, reso celebre da Il Silenzio degli Innocenti. Dopo il successo ritrovato grazie a Netflix,potrebbe tornare con una quarta stagione. Ci crede l'ideatore Bryan Fuller e ci spera anche il protagonistache di recente ha ammesso di sognare la presenza del serial killer. Sono trascorsi cinque anni da quando è andata in onda la terza ed ultima stagione di, serie tv sviluppata per NBC da Bryan Fuller. Con l'aggiunta degli episodi nel catalogo americano di Netflix, lo show ha conquistato nuovi fan che, a questo ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Mads Mikkelsen: 'In Hannibal 4 vorrei che ci fosse Buffalo Bill' - zazoomblog : Le speranze di Mads Mikkelsen per Hannibal 4 includono un casting a sorpresa - #speranze #Mikkelsen #Hannibal - _diana87 : Ammiro la costanza di Mads Mikkelsen che continua a battersi e sperare in una quarta stagione di #Hannibal ?? intan… - RedCapes_it : Hannibal – Mads Mikkelsen spiega cosa gli sarebbe piaciuto vedere nella quarta stagione - _SaveHannibal : RT @badtasteit: #Hannibal: #MadsMikkelsen svela cosa si aspetta da una potenziale quarta stagione -

Ultime Notizie dalla rete : Mads Mikkelsen Chi è Mads Mikkelsen, l'uomo che potrebbe sostituire Johnny Depp GQ Italia Le speranze di Mads Mikkelsen per Hannibal 4 includono un casting a sorpresa

Mads Mikkelsen spera, come tutti i fan di Hannibal, di avere ben presto il via libera per la produzione di una quarta stagione. L’attore, nel corso del tour promozionale di Un altro giro – film scelto ...

Hannibal 4, Mads Mikkelsen vorrebbe Buffalo Bill nell'eventuale nuova stagione

A rivelare le curiosità sulla stagione mai realizzata dello show NBC ci ha pensato il protagonista Mads Mikkelsen ...

Mads Mikkelsen spera, come tutti i fan di Hannibal, di avere ben presto il via libera per la produzione di una quarta stagione. L’attore, nel corso del tour promozionale di Un altro giro – film scelto ...A rivelare le curiosità sulla stagione mai realizzata dello show NBC ci ha pensato il protagonista Mads Mikkelsen ...