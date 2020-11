Live-non è la D’Urso, Massimiliano Morra:” Tra me e Adua c’è stato qualcosa” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Massimiliano Morra ospite di Live-non è la D’Urso rivela qualcosa in più sul suo complicato rapporto con Adua Del Vesco. L’attore racconta che tra di loro ci sarebbe stato qualcosa di fisico e subito dopo sarebbe avvenuta la rottura del rapporto. Massimiliano Morra torna a parlare del suo rapporto con Adua Del Vesco. I due L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 25 novembre 2020)ospite di-non è larivela qualcosa in più sul suo complicato rapporto conDel Vesco. L’attore racconta che tra di loro ci sarebbequalcosa di fisico e subito dopo sarebbe avvenuta la rottura del rapporto.torna a parlare del suo rapporto conDel Vesco. I due L'articolo proviene da Leggilo.org.

comunevenezia : ??#Violenzasulledonne?? Un fascio di luce rossa illumina la facciata del Teatro #Goldoni per la campagna… - Benji_Mascolo : Si i live mi mancano tanto!!! Tantissimo!! Ma musica non ho mai smesso di farla.. scrivo e registro anche qui, nei… - plslovemebLuE : @SVPERBL0OM non credo oppure michael non si faceva la scorta di robe per vedere la live - Tay_Blackthorn : tears ricochet live,, non sono pronta - justminehome : tanto lou non lo vedo ma spero di trovare qualcuno che faccia una live o mando a fanculo tutto -