Ghost of Tsushima tra autenticità dei samurai e letalità del combattimento in un imperdibile approfondimento (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il balenio di una spada, un paio di rapidi fendenti, la morte dell'avversario: è cosi che ci si aspetta che combatta un samurai. Letale, preciso, veloce... Ma in che modo tutto questo può essere riprodotto in un'esperienza di gioco? Omaggiare quest'immaginario, quello che Sucker Punch ha definito "compromesso di letalità", è stata una delle sfide maggiori nella realizzazione di Ghost of Tsushima. Sulle pagine di PS Blog, lo studio racconta proprio questa sfida per voce di Theodore Fishman, Senior Combat Designer del gioco. Qui sotto vi riportiamo l'intero comunicato al riguardo: Far sì che l'effetto di "letalità" non venisse meno è stato abbastanza complicato. Se negli Assassinii e nei Confronti il problema non si è posto, ci siamo chiesti come gestire i normali combattimenti. La ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il balenio di una spada, un paio di rapidi fendenti, la morte dell'avversario: è cosi che ci si aspetta che combatta un. Letale, preciso, veloce... Ma in che modo tutto questo può essere riprodotto in un'esperienza di gioco? Omaggiare quest'immaginario, quello che Sucker Punch ha definito "compromesso di", è stata una delle sfide maggiori nella realizzazione diof. Sulle pagine di PS Blog, lo studio racconta proprio questa sfida per voce di Theodore Fishman, Senior Combat Designer del gioco. Qui sotto vi riportiamo l'intero comunicato al riguardo: Far sì che l'effetto di "" non venisse meno è stato abbastanza complicato. Se negli Assassinii e nei Confronti il problema non si è posto, ci siamo chiesti come gestire i normali combattimenti. La ...

Eurogamer_it : Ecco come #GhostofTsushima ha onorato l'autenticità dei samurai. - MissOHaras : @Il_Nerdastro @Naughty_Dog Meritatissimo. A seguire Ghost of Tsushima che, anche se non perfetto, è BELLO. - zero3dart : Ghost of Tsushima Leggenda vivente (Platino) Ottieni tutti i trofei. #GhostOfTsushima #PS4share - darkskywriter : @vespertime di ps4 è uno degli ultimi giochi che vogliono recuperare assolutamente, poi mi restano solo hellblade e… - artheamis : se volete regalarmi ghost of tsushima lo accetto -

Ultime Notizie dalla rete : Ghost Tsushima Ghost of Tsushima, Samurai e Giappone: il gioco risplende negli scatti di Cristiano Bonora Everyeye Videogiochi Ghost of Tsushima tra autenticità dei samurai e letalità del combattimento in un imperdibile approfondimento

Il balenio di una spada, un paio di rapidi fendenti, la morte dell'avversario: è cosi che ci si aspetta che combatta un samurai. Letale, preciso, veloce... Ma in che modo tutto questo può essere ripro ...

Ghost of Tsushima, Samurai e Giappone: il gioco risplende negli scatti di Cristiano Bonora

Il fotografo virtuale Cristiano Bonora ha realizzato una nuova galleria dedicata a Ghost of Tsushima: dettagli e retroscena.

Il balenio di una spada, un paio di rapidi fendenti, la morte dell'avversario: è cosi che ci si aspetta che combatta un samurai. Letale, preciso, veloce... Ma in che modo tutto questo può essere ripro ...Il fotografo virtuale Cristiano Bonora ha realizzato una nuova galleria dedicata a Ghost of Tsushima: dettagli e retroscena.