GF Vip 5 | Elisabetta in lacrime | «Non posso stare altri due mesi qua Sono distrutta»

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 25 novembre 2020)Gregoraci (US Endemol Shine) L’annuncio dell’allungamento del Grande Fratello Vip ha destabilizzato i concorrenti, alcuni più di. Tra questi c’è, che sta seriamente valutando la possibilità di lasciare il reality. In, confidandosi con Rosalinda, la conduttrice ha ammesso che abbandonare la casa le darebbe un grande dispiacere, ma la priorità in questo momento è il bene di suo figlio Nathan: “Ci penso, ci dormo sopra, però io c’ho un bambino che non vedo da 75 giorni, capisci? Mio figlio è il podio, deve venire prima di tutto (…) Il fatto comunque di non poter continuare con questo gruppo mi famale, però mio figlio viene prima di tutto, deve essere cosi, tanto volte ho sacrificato tante cose per mio figlio (…) Per quanto ti possano dire che stanno bene, ...