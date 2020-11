Formula E DS Techeetah, svelata la vettura per il 2021 (Di mercoledì 25 novembre 2020) DS Techeetah, team attualmente campione del mondo piloti e costruttori ha svelato la livrea della nuova DS E-Tense FE20 che gareggerà nella Season 7 della Formula E. Nuova vettura con nuovo propulsore debutterà nell’ePrix di Roma Il team DS Techeetah ha svelato la nuova vettura che gareggerà nella Season 7 della Formula E. La DS E-Tense FE20 che lo scorso anno ha vinto il titolo costruttori e anche quello piloti con Antonio Felix da Costa, sarà utilizzata anche nel 2021 così da rispettare le linee guida adottate dalla serie per il contenimento dei costi. Formula E DS Techeetah in questa Stagione 7 proverà nuovamente a vincere sia il titolo piloti che quello costruttori – Photo Credit: Formula E DS ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) DS, team attualmente campione del mondo piloti e costruttori ha svelato la livrea della nuova DS E-Tense FE20 che gareggerà nella Season 7 dellaE. Nuovacon nuovo propulsore debutterà nell’ePrix di Roma Il team DSha svelato la nuovache gareggerà nella Season 7 dellaE. La DS E-Tense FE20 che lo scorso anno ha vinto il titolo costruttori e anche quello piloti con Antonio Felix da Costa, sarà utilizzata anche nelcosì da rispettare le linee guida adottate dalla serie per il contenimento dei costi.E DSin questa Stagione 7 proverà nuovamente a vincere sia il titolo piloti che quello costruttori – Photo Credit:E DS ...

Gazzetta_it : Formula E, la @DSTECHEETAH prendi-tutto ha 2 auto per dominare anche la Stagione 7 #FormulaE @afelixdacosta… - DS_Performance : RT @motorionline: #FormulaE | Nuova livrea ma stessa monoposto per #DS Techeetah nel 2020-21 ?? - afelixdacosta : RT @Gazzetta_it: Formula E, la @DSTECHEETAH prendi-tutto ha 2 auto per dominare anche la Stagione 7 #FormulaE @afelixdacosta @JeanEricVergn… - motorionline : #FormulaE | Nuova livrea ma stessa monoposto per #DS Techeetah nel 2020-21 ?? - S_IDEC_MTSP26 : RT @Gazzetta_it: Formula E, la @DSTECHEETAH prendi-tutto ha 2 auto per dominare anche la Stagione 7 #FormulaE @afelixdacosta @JeanEricVergn… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Techeetah La DS-Techeetah prendi-tutto ha 2 auto per dominare anche la Stagione 7 La Gazzetta dello Sport Formula E DS Techeetah, svelata la vettura per il 2021

DS Techeetah, team attualmente campione del mondo piloti e costruttori ha svelato la livrea della nuova DS E-Tense FE20 che gareggerà nella Season 7 della Formula E. Il team DS Techeetah ha svelato la ...

Formula E | Nuova livrea ma stessa monoposto per DS Techeetah nel 2020-21

Continuerà con la stessa monoposto vista in azione tutto lo scorso anno l’avventura di DS Techeetah nella Formula E 2020-21. La squadra campione in carica ha svelato oggi la nuova livrea ma continuerà ...

DS Techeetah, team attualmente campione del mondo piloti e costruttori ha svelato la livrea della nuova DS E-Tense FE20 che gareggerà nella Season 7 della Formula E. Il team DS Techeetah ha svelato la ...Continuerà con la stessa monoposto vista in azione tutto lo scorso anno l’avventura di DS Techeetah nella Formula E 2020-21. La squadra campione in carica ha svelato oggi la nuova livrea ma continuerà ...