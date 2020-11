FIFA 21: Comunicato Ufficiale EA SPORTS sui contratti stipulati per l’utilizzo dei diritti d’immagine (Di mercoledì 25 novembre 2020) EA SPORTS, dopo i dubbi manifestati dall’attaccante Zlatan Ibrahimovic, ha divulgato un Comunicato Ufficiale che a quanto pare non ha convinto il procuratore Mino Raiola. L’agente dello svedese, tramite il social twitter, ha dichiarato che nè FIFPRO nè il Milan detengono i diritti d’immagine dei calciatori tesserati ed ha gettato benzina sul fuoco sostenendo che EA SPORTS ne è sicuramente a conoscenza. “FIFPRO e il Milan non hanno i diritti individuali dei giocatori, sono sicuro che ne siete a conoscenza e vi abbiamo informato molte volte.”, ha concluso Mino Raiola. Questa mattina in redazione tramite email abbiamo ricevuto un Comunicato Ufficiale di EA SPORTS che conferma in maniera inequivocabile di avere i ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 25 novembre 2020) EA, dopo i dubbi manifestati dall’attaccante Zlatan Ibrahimovic, ha divulgato unche a quanto pare non ha convinto il procuratore Mino Raiola. L’agente dello svedese, tramite il social twitter, ha dichiarato che nè FIFPRO nè il Milan detengono idei calciatori tesserati ed ha gettato benzina sul fuoco sostenendo che EAne è sicuramente a conoscenza. “FIFPRO e il Milan non hanno iindividuali dei giocatori, sono sicuro che ne siete a conoscenza e vi abbiamo informato molte volte.”, ha concluso Mino Raiola. Questa mattina in redazione tramite email abbiamo ricevuto undi EAche conferma in maniera inequivocabile di avere i ...

ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Comunicato Ufficiale EA SPORTS sui contratti stipulati per l'utilizzo dei diritti d'immag… - italiatopgames : Fifa 21 su Playstation 5 e Xbox Serie X – Nuovo Comunicato EA Sports - calciomercatoit : #Fifa, UFFICIALE: il Mondiale per Club spostato a febbraio, il comunicato - UgoBaroni : RT @SkySport: Mondiale per club rinviato a febbraio 2021: il comunicato ufficiale della Fifa - TicinoGazzetta : Mondiale per club rinviato a febbraio 2021: il comunicato ufficiale della Fifa -