Design OnePlus 9 Pro | Pete Lau decide di fare un po’ di chiarezza

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Non c’è più quel segreto che prima aleggiava suldi9 Pro, scomparso dopo la recente apparizione di alcuni render. Le anticipazioni, comunque sia, hanno indotto alcuni ad associare l’estetica del prossimo dispositivo top di gammaal Samsung Galaxy S20, tanto da far scomodare il CEOLau a prendere parola in prima persona, anche se con un’espressione che non tutti avranno colto. Il primo dirigente del produttore cinese ha scritto letteralmente che ‘nessunè mai scolpito nella pietra‘, a voler far intendere che non c’è alcuna corrispondenza tra i device dei concorrenti ed ildel9 Pro, a cui i progettisti, peraltro, stanno ancora lavorando. Nois ever set in stone. Because if it were, it ...