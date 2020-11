Dall’Inghilterra | il Mirror è una sentenza per Pogba | “Con un Van de Beek così…”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Donny Van dein, Paulout. Sembra essere questo il mood in Inghilterra, almeno per i tabloid britannici. Dopo la vittoria del Manchester United in Champions League contro i turchi dell'Istanbul Basaksehir, in terra inglese sono sicuri che per il Polpo sarà un vero problema riconquistare un posto in squadra nell'undici titolare.Il, infatti, ci va giù pesante con alcuni titoli che mettono decisamente da parte il campione del mondo con la Francia. "L'assenza diha dato una chance a Van deche l'ha sfruttata", si legge nella versione online del tabloid. "L'acquisto estivo ha spostato rapidamente la palla, rompendo le linee e fornendo un grande aiuto ai difensori dello United. Una prestazione eccezionale", scrivono ancora gli inglesi.Come se non bastasse, poi, ecco la ...