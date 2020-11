"Capita a tutti di inciampare". David Parenzo senza vergogna: la difesa di Andrea Crisanti. Ma se il virologo fosse un altro... (Di mercoledì 25 novembre 2020) Se il virologo è "mio amico", lo difendo. Altrimenti, lo bastono. Si potrebbe riassumere così il pensiero di David Parenzo, che ospite in collegamento a Tagadà su La7 dice la sua su Andrea Crisanti, il virologo finito nel mirino per aver detto che non avrebbe fatto il vaccino al coronavirus a gennaio, o almeno non lo avrebbe fatto prima di vedere le pubblicazioni relative ai test. Per Parenzo, "i virologi non sono comunicatori di professione, può Capitare a tutti di inciampare", spiega alla Panella. E ancora: " Le sue affermazioni hanno gettato tutti nello scompiglio. Io credo negli enti che certificano i vaccini. E' stata creata una task force solo per il vaccino anti-Covid". Bene, pacifico, corretto. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Se ilè "mio amico", lo difendo. Altrimenti, lo bastono. Si potrebbe riassumere così il pensiero di, che ospite in collegamento a Tagadà su La7 dice la sua su, ilfinito nel mirino per aver detto che non avrebbe fatto il vaccino al coronavirus a gennaio, o almeno non lo avrebbe fatto prima di vedere le pubblicazioni relative ai test. Per, "i virologi non sono comunicatori di professione, puòre adi", spiega alla Panella. E ancora: " Le sue affermazioni hanno gettatonello scompiglio. Io credo negli enti che certificano i vaccini. E' stata creata una task force solo per il vaccino anti-Covid". Bene, pacifico, corretto. ...

biebfirstdance : @revyourharleyup mh certo, a me capita tutti i giorni - enchantedmarvel : Preciso che a tutti gli animali capita di mangiare frutta fermentata in natura, si ubriacano ma poi quando smaltisc… - j4d31n4 : RT @vaux_hall: Io voglio un'intervista all'autore che ha proposto il blocco sulla scosciata al supermercato, e al capo che ha detto 'bellis… - taeksmeaway : @sencoroi no amico io giuro rido da sola... davanti tutti.. ti capita mai??????? - Hobihappiness_ : @Kim_Beatrics Ti capisco tesoro capita anche a me ma da ora vedrò tutti i tuoi tweet -

Ultime Notizie dalla rete : Capita tutti 'Non capita tutti i giorni di vedere un tale incendio' laRegione David Parenzo a Tagadà, la difesa di Andrea Crisanti: "Capita a tutti di inciampare". Senza vergogna: se il virologo fosse un altro...

Se il virologo è "mio amico", lo difendo. Altrimenti, lo bastono. Si potrebbe riassumere così il pensiero di David Parenzo , ...

Scozia, assorbenti gratis “a chi ne ha bisogno”

Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...

Se il virologo è "mio amico", lo difendo. Altrimenti, lo bastono. Si potrebbe riassumere così il pensiero di David Parenzo , ...Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...