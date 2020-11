Violenza sulle donne, prodotte in carcere 20mila mascherine (Di martedì 24 novembre 2020) “Stop alla Violenza sulle donne”: è la scritta riportata su 20mila mascherine prodotte all’interno degli istituti penitenziari di Salerno e Santa Maria Capua Vetere in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle donne che si celebrerà domani in tutto il mondo. I dispositivi di protezione individuale saranno distribuiti al personale delle amministrazioni penitenziaria e giudiziaria del Ministero della Giustizia come messaggio sociale proveniente dalle carceri per celebrare la ricorrenza. Lo comunica il Ministero di Giustizia in una nota. Nello specifico, diecimila mascherine chirurgiche (bianche con scritta nera e logo rosso) sono state prodotte nella Casa ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) “Stop alla”: è la scritta riportata suall’interno degli istituti penitenziari di Salerno e Santa Maria Capua Vetere in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellache si celebrerà domani in tutto il mondo. I dispositivi di protezione individuale saranno distribuiti al personale delle amministrazioni penitenziaria e giudiziaria del Ministero della Giustizia come messaggio sociale proveniente dalle carceri per celebrare la ricorrenza. Lo comunica il Ministero di Giustizia in una nota. Nello specifico, diecimilachirurgiche (bianche con scritta nera e logo rosso) sono statenella Casa ...

