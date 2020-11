**Violenza su donne: Conte, sì a modifiche a manovra per sostenere centri** (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Sulla legge di bilancio, "che non considero affatto debole" sul fronte della parità di genere, "possiamo considerare modifiche emendative per rafforzare finanziamenti alle Case delle donne", ovvero ai centri antiviolenza. Così il premier Giuseppe Conte, partecipando all'evento 'Dalla parte delle donne: il ruolo fondamentale dei Centri antiviolenza', organizzato in Senato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Sulla legge di bilancio, "che non considero affatto debole" sul fronte della parità di genere, "possiamo considerareemendative per rafforzare finanziamenti alle Case delle", ovvero ai centri antiviolenza. Così il premier Giuseppe, partecipando all'evento 'Dalla parte delle: il ruolo fondamentale dei Centri antiviolenza', organizzato in Senato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle

