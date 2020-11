Storace contro Lucia Azzolina: “Negazionista. Comprati una calcolatrice” (Di martedì 24 novembre 2020) Durissimo attacco contro Lucia Azzolina, definita negazionista da Francesco Storace sul Tempo, per la sua ostinazione a riaprire le scuole dal 4 dicembre, con il cosiddetto Dpcm Natale. Storace dice, sarcastico: “Non ce n’è Coviddi, stava per urlare l’altra notte in Consiglio dei Ministri”. E poi chiede: “Ma secondo lei, a che cosa si riferisce Nicola Zingaretti quando dice che ora il virus entra nelle case? E con chi, di grazia?”. Inoltre, secondo Storace, la Ministra grillina dovrebbe legittimamente domandarsi perché “i suoi colleghi ministri hanno fatto silenzio, a partire da quelli del Pd”, di fronte alle sue pretese. “Basta dare un’occhiata ai dati dell’Istituto superiore di sanità per scoprire”, suggerisce, “che l’aumento vertiginoso dei contagi – la famosa seconda ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 24 novembre 2020) Durissimo attacco, definita negazionista da Francescosul Tempo, per la sua ostinazione a riaprire le scuole dal 4 dicembre, con il cosiddetto Dpcm Natale.dice, sarcastico: “Non ce n’è Coviddi, stava per urlare l’altra notte in Consiglio dei Ministri”. E poi chiede: “Ma secondo lei, a che cosa si riferisce Nicola Zingaretti quando dice che ora il virus entra nelle case? E con chi, di grazia?”. Inoltre, secondo, la Ministra grillina dovrebbe legittimamente domandarsi perché “i suoi colleghi ministri hanno fatto silenzio, a partire da quelli del Pd”, di fronte alle sue pretese. “Basta dare un’occhiata ai dati dell’Istituto superiore di sanità per scoprire”, suggerisce, “che l’aumento vertiginoso dei contagi – la famosa seconda ...

