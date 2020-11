Short track, Mondiali 2021 confermati! Modificate le date, l’evento si terrà in Olanda (Di martedì 24 novembre 2020) Il Consiglio ISU ha apportato ulteriori modifiche al calendario internazionale di Short track, destinato ad iniziare ormai nell’anno solare 2021. Sono previste ulteriori modifiche nel prossimo mese di dicembre, quando potrà essere confermata la possibilità di organizzare ulteriori bolle. Di seguito il comunicato stampa tradotto in italiano: “I Campionati Mondiali di Short track ISU 2021 si terranno a Dordrecht (Paesi Bassi) il 5-7 marzo 2021. A seguito di una proposta del Membro organizzatore (KNSB), il Consiglio dell’ISU ha deciso di spostare i Campionati Mondiali di Short track da Rotterdam a Dordrecht (Paesi Bassi) ed ha deciso che si svolgeranno una settimana prima del previsto. Anticipare questi ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020) Il Consiglio ISU ha apportato ulteriori modifiche al calendario internazionale di, destinato ad iniziare ormai nell’anno solare. Sono previste ulteriori modifiche nel prossimo mese di dicembre, quando potrà essere confermata la possibilità di organizzare ulteriori bolle. Di seguito il comunicato stampa tradotto in italiano: “I CampionatidiISUsi terranno a Dordrecht (Paesi Bassi) il 5-7 marzo. A seguito di una proposta del Membro organizzatore (KNSB), il Consiglio dell’ISU ha deciso di spostare i Campionatidida Rotterdam a Dordrecht (Paesi Bassi) ed ha deciso che si svolgeranno una settimana prima del previsto. Anticipare questi ...

