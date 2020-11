Rainbow Six Siege: ecco la data di uscita dell’upgrade next gen (Di martedì 24 novembre 2020) Ubisoft ha annunciato la data di uscita dell’upgrade next gen di Rainbow Six Siege e tutte le sue caratteristiche. Vediamo come il gioco sfrutterà la potenza delle nuove console Ubisoft è stata uno dei primi publisher ad annunciare l’aggiornamento gratuito dei suoi titoli con delle versioni dedicate su PS5 e Xbox Series X/S. Non sapevamo però ancora i dettagli dell’aggiornamento di Rainbow Six Siege. Finalmente il publisher francese ha scoperto le carte e annunciato tutte le sue caratteristiche. Scopriamo di cosa si tratta. Tutto quello che c’è da sapere sull’upgrade next-gen di Rainbow Six Siege Lo sparatutto tattico di Ubisoft godrà di notevoli miglioramenti tecnici che faranno la felicità dei ... Leggi su tuttotek (Di martedì 24 novembre 2020) Ubisoft ha annunciato ladigen diSixe tutte le sue caratteristiche. Vediamo come il gioco sfrutterà la potenza delle nuove console Ubisoft è stata uno dei primi publisher ad annunciare l’aggiornamento gratuito dei suoi titoli con delle versioni dedicate su PS5 e Xbox Series X/S. Non sapevamo però ancora i dettagli dell’aggiornamento diSix. Finalmente il publisher francese ha scoperto le carte e annunciato tutte le sue caratteristiche. Scopriamo di cosa si tratta. Tutto quello che c’è da sapere sull’upgrade-gen diSixLo sparatutto tattico di Ubisoft godrà di notevoli miglioramenti tecnici che faranno la felicità dei ...

tuttoteKit : Rainbow Six Siege: ecco la data di uscita dell'upgrade next gen #PS4 #PS5 #RainbowSixSiege #Ubisoft #XboxOne… - JustRyuk_ : RT @PGEsportsIT: Anche le formazioni di Rainbow Six sono state decise! I nostri talenti sono pronti a scendere in campo e sfidarsi. E tu… - Helgast7 : RT @PGEsportsIT: Anche le formazioni di Rainbow Six sono state decise! I nostri talenti sono pronti a scendere in campo e sfidarsi. E tu… - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Tornei eSport di Rainbow Six, @UbisoftItalia fa il punto @R6esports - PlayStationBit : Tornei eSport di Rainbow Six, @UbisoftItalia fa il punto @R6esports -