Napoli-Rijeka, Rozman: “Troppe defezioni, 8 giocatori positivi al Covid e solo 14 a disposizione” (Di martedì 24 novembre 2020) Simon Rozman si proietta alla sfida di Europa League in casa del Napoli.Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Gattuso-Napoli, duro confronto. Pirlo, c’è posto per CR7-Dybala”Il tecnico del Rijeka alla vigilia del match contro i partenopei dovrà fare a meno di almeno otto elementi a causa del contagio da Covid che ha dimezzato la rosa. L'allenatore della compagine croata, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha parlato della gara contro gli azzurri in programma giovedì sera.Napoli-Milan, Gattuso: “Mancato veleno, rossoneri non sono stati superiori. Assenze? Basta scuse”"Abbiamo otto giocatori positivi al Covid, la notizia è stata confermata stamattina. E non potranno giocare col Napoli. Siamo pronti. Abbiamo avuto ora ... Leggi su mediagol (Di martedì 24 novembre 2020) Simonsi proietta alla sfida di Europa League in casa del.Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Gattuso-, duro confronto. Pirlo, c’è posto per CR7-Dybala”Il tecnico delalla vigilia del match contro i partenopei dovrà fare a meno di almeno otto elementi a causa del contagio dache ha dimezzato la rosa. L'allenatore della compagine croata, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha parlato della gara contro gli azzurri in programma giovedì sera.-Milan, Gattuso: “Mancato veleno, rossoneri non sono stati superiori. Assenze? Basta scuse”"Abbiamo ottoal, la notizia è stata confermata stamattina. E non potranno giocare col. Siamo pronti. Abbiamo avuto ora ...

Mediagol : #Napoli-Rijeka, Rozman: 'Troppe defezioni, 8 giocatori positivi al Covid e solo 14 a disposizione'… - sscalcionapoli1 : Rijeka in ritiro a Napoli in pieno centro città: i dettagli #ForzaNapoliSempre #NapoliRijeka - sportli26181512 : Il #Napoli aspetta il Rijeka: Osimhen tra terapie, campo e palestra: Seduta mattutina per la squadra di Gattuso, ch… - tuttonapoli : L'allarme dalla Croazia: “Rijeka? Non sappiamo quanti calciatori partiranno per Napoli' -