Mio nonno e quella sera di 40 anni fa (Di martedì 24 novembre 2020) di Luisa Malafronte “Era il 23 Novembre del 1980 quando improvvisamente la terra cominciò a tremare provocando terrore e sconcerto nei cittadini campani. Tutto accadde in un attimo. Fu un disastro spaventoso che si presentò inaspettatamente, proprio come un nemico selvaggio che coglie di sorpresa quando meno ce lo si aspetti… Ho vissuto in prima persona il dramma del terremoto, questo evento catastrofico ha segnato la mia vita e ha lasciato in me un ricordo indelebile.” E’ così che ha esordito mio nonno Domenico Carotenuto, quando gli ho chiesto di raccontarmi che cosa accadde nel novembre di quarant’anni fa. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 24 novembre 2020) di Luisa Malafronte “Era il 23 Novembre del 1980 quando improvvisamente la terra cominciò a tremare provocando terrore e sconcerto nei cittadini campani. Tutto accadde in un attimo. Fu un disastro spaventoso che si presentò inaspettatamente, proprio come un nemico selvaggio che coglie di sorpresa quando meno ce lo si aspetti… Ho vissuto in prima persona il dramma del terremoto, questo evento catastrofico ha segnato la mia vita e ha lasciato in me un ricordo indelebile.” E’ così che ha esordito mioDomenico Carotenuto, quando gli ho chiesto di raccontarmi che cosa accadde nel novembre di quarant’fa. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

ricpuglisi : In un lockdown eterno chi produce il PIL? Mio nonno in carriola? - matteosalvinimi : ... e la voglia di continuare ogni giorno a lottare. Noi abbiamo salvato te e tu hai salvato noi.. E io mentre ti a… - AlabardaTS : @robertaramundo1 ??????????. Anch'io ho sangue pugliese. Mio nonno era di palo del colle - BeanPrincipessa : come mio come io nonno ha sto salvato il salv… - pistoligno_gol : Se mio nonno aveva tre palle era un flipper...?????? #Galliani #goldimuntari -

Ultime Notizie dalla rete : Mio nonno Monica Guerritore: «Mio nonno Francesco Pentimalli, il luminare della medicina che fondò il Regina Elena, non dimenticò mai le sue origini calabresi» Famiglia Cristiana Vidi i morti e le macerie, e diventai paesologo

Avevo vent’anni, abitavo nell’osteria di famiglia. Quella sera mi stavo lavando le mani nel bagno. Mia madre mi aveva appena messo sulla tavola un piatto di broccoli. Mentre la terra ancora tremava an ...

Ludovica Pagani, grave lutto per la giornalista e influencer

Il dramma di Ludovica Pagani, grave lutto per la giornalista e influencer: lo ha annunciato lei stessa su Instagram.

Avevo vent’anni, abitavo nell’osteria di famiglia. Quella sera mi stavo lavando le mani nel bagno. Mia madre mi aveva appena messo sulla tavola un piatto di broccoli. Mentre la terra ancora tremava an ...Il dramma di Ludovica Pagani, grave lutto per la giornalista e influencer: lo ha annunciato lei stessa su Instagram.