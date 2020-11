Lazio Zenit 3-1: cronaca e tabellino (Di martedì 24 novembre 2020) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 4ª giornata del gruppo F della Champions League 2020/2021 tra Lazio e Zenit: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Tre punti guadagnati con grinta e rabbia, super Immobile regala alla Lazio la sua prima doppietta europea, anche Parolo – capitano di questa notte – mette il suo sigillo sul risultato. A nulla vale la rete di Dzyuba: i biancocelesti sono con un piede agli ottavi. Sintesi Lazio Zenit San Pietroburgo 3-1 MOVIOLA 1? Si parte – All’Olimpico comincia Lazio-Zenit! 4? GOL Lazio – Non ci pensa due volte Ciro Immobile che agguanta la palla nella mischia, la posizione è centrale, si gira e scarica il destro. Sorpreso Kerzhakov che non può far altro che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 4ª giornata del gruppo F della Champions League 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Tre punti guadagnati con grinta e rabbia, super Immobile regala allala sua prima doppietta europea, anche Parolo – capitano di questa notte – mette il suo sigillo sul risultato. A nulla vale la rete di Dzyuba: i biancocelesti sono con un piede agli ottavi. SintesiSan Pietroburgo 3-1 MOVIOLA 1? Si parte – All’Olimpico comincia! 4? GOL– Non ci pensa due volte Ciro Immobile che agguanta la palla nella mischia, la posizione è centrale, si gira e scarica il destro. Sorpreso Kerzhakov che non può far altro che ...

SuperSportBlitz : #UCL – Goal Alert: Lazio *2-0 Zenit *(Parolo 22‘) #SSFootball - TheBBallHacker : RT @PickzGOAT: 10u Chelsea ML -165??? 5u Manchester United Over 3??? 5u Juventus Over 3.5? 5u Zenit vs Lazio BTTS??? 3u PSG ML??? 4-1 +18u… - gemin_steven98 : RT @SkySport: ?? LAZIO-ZENIT 3-1 Risultato finale ? ? #Immobile (3’) ? #Parolo (22’) ? #Dzyuba (25’) ? rig. #Immobile (55’) ? #LazioZenit ?… - lorenz8aviani : Vittoria convincente della #Lazio sullo #Zenit. 8 punti in 4 partite e ancora imbattuta in #Ucl.???Senza tutte quel… - FFfootballforum : Lazio 3-1 Zenit: Immobile scores a brace. #LazioZenit #ucl -