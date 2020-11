Inter Real Madrid: rifinitura in corso, c’è Sensi. Out solo Kolarov e Brozovic (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo la conferenza stampa di Antonio Conte e Samir Handanovic, l’Inter è scesa in campo per la rifinitura pre Real Madrid Dopo le parole in conferenza stampa, Handanovic e compagni sono scesi in campo ad Appiano Gentile per la rifinitura pre Real Madrid. A parte Kolarov e Brozovic, ancora positivi al Coronavirus, Antonio Conte può contare su tutta la rosa a disposizione. C’è anche Stefano Sensi, definitivamente recuperato dopo i problemi degli ultimi mesi. La seduta di rifinitura – informa Sky Sport – è iniziata qualche minuto più tardi perché il gruppo è stato impegnato in una lunga sessione video organizzata dal tecnico per studiare al meglio l’avversario. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo la conferenza stampa di Antonio Conte e Samir Handanovic, l’è scesa in campo per lapreDopo le parole in conferenza stampa, Handanovic e compagni sono scesi in campo ad Appiano Gentile per lapre. A parte, ancora positivi al Coronavirus, Antonio Conte può contare su tutta la rosa a disposizione. C’è anche Stefano, definitivamente recuperato dopo i problemi degli ultimi mesi. La seduta di– informa Sky Sport – è iniziata qualche minuto più tardi perché il gruppo è stato impegnato in una lunga sessione video organizzata dal tecnico per studiare al meglio l’avversario. Leggi su Calcionews24.com

