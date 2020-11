Inter-Real Madrid, Conte: “Troppe cazz*** su di noi, dobbiamo rispondere sul campo” (Di martedì 24 novembre 2020) L’Inter si prepara all’evento che potrebbe cambiare la stagione 2020/2021, l’incontro casalingo con il Real Madrid. I nerazzurri sono reduci da una dolorosa sconfitta in Spagna, per 3-2, la quale ha evidenziato pregi e difetti della Beneamata. Antonio Conte ha risposto alle domande dei giornalisti, in occasione della consueta conferenza stampa della vigilia, esternando le proprie sensazioni in vista del match. Il tecnico pugliese ha tuonato in merito alle critiche ricevute post-Torino, provando a mettere i puntini sulle ‘i’. Di seguito le fasi salienti della conferenza stampa. PRESENTAZIONE DEL MATCH – “Non abbiamo tante vie di scampo. Ci aspetta una partita molto difficile, contro un Real Madrid forte. I Blancos hanno una grande storia, anche considerando il passato recente. ... Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) L’si prepara all’evento che potrebbe cambiare la stagione 2020/2021, l’incontro casalingo con il. I nerazzurri sono reduci da una dolorosa sconfitta in Spagna, per 3-2, la quale ha evidenziato pregi e difetti della Beneamata. Antonioha risposto alle domande dei giornalisti, in occasione della consueta conferenza stampa della vigilia, esternando le proprie sensazioni in vista del match. Il tecnico pugliese ha tuonato in merito alle critiche ricevute post-Torino, provando a mettere i puntini sulle ‘i’. Di seguito le fasi salienti della conferenza stampa. PRESENTAZIONE DEL MATCH – “Non abbiamo tante vie di scampo. Ci aspetta una partita molto difficile, contro unforte. I Blancos hanno una grande storia, anche considerando il passato recente. ...

MatteoBarzaghi : Inter: Sensi ha ripreso a fare parte del lavoro con la squadra. Real Madrid: Benzema si allena ancora a parte e a q… - FBiasin : Ad oggi #Inter e #Real non hanno mai parlato di uno scambio #Eriksen-#Isco. Magari capiterà più avanti, ma al momen… - Inter : ? | 5 COSE ?? Dopo un match con la Nazionale ha scambiato la maglia con il suo idolo d'infanzia. Chi è? ????? In cuci… - CinqueNews : Conte: «Inter-Real Madrid una finale, dobbiamo vincere» - sportface2016 : #InterRealMadrid: le dichiarazioni di #Handanovic in conferenza stampa -